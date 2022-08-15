После взрыва в ТЦ в Ереване будет объявлен траур

Власти Армении объявят день траура всвязи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу» сообщает портал armtimes.com.

«В связи с трагедией в «Сурмалу» в Армении будет объявлен день траура. Об этом сообщили в информационном управлении правительства», — указано в сообщении.

В правительстве республики не уточнили точную дату траура, однако скорее всего она будет объявлена после завершения спасательных работ.

Ранее, 14 августа, в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день.

Сегодня утром сообщалось о шести погибших и более 60 пострадавших, однако по информации МЧС Армении число погибших выросло до семи. Возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

15 августа пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян на брифинге заявил, что среди 17 пропавших без вести человек числится один гражданин России. Работы по поиску пропавших продолжаются.

Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.