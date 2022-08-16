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Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15

Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до 15

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Фото: ТАСС/Патрин Александр
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Количество погибших в результате взрыва в торговом центре Еревана «Сурмалу» увеличилось до 15. Об этом во вторник, 16 августа, сообщается на сайте местного МЧС.

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«В результате поисково-спасательных работ были обнаружены тела 15 погибших», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди жертв есть ребенок. Его возраст не уточняется.

Кроме того, пропавшими без вести могут считаться 18 человек, в том числе гражданка России и гражданин Ирана.

До этого сообщалось об 11 жертвах происшествия и более 60 пострадавших.

Также в МЧС отметили, что еще 12 пострадавших продолжают лечение в медицинских центрах Еревана.

Накануне стало известно, что власти Армении объявят день траура в связи со взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу».

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по статьям о нарушении правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшем по неосторожности смерть человека, и нарушении правил пожарной безопасности.

Также в понедельник Айк Костанян на брифинге заявил, что среди 17 пропавших без вести человек числится один гражданин России. Работы по поиску пропавших продолжаются.

14 августа в торговом центре Еревана «Сурмалу» произошел взрыв. Возможной причиной назван пожар на складе пиротехники. Спасателям удалось потушить огонь только на следующий день. Глава МЧС Армении Армен Памбухчян исключил вероятность теракта.

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