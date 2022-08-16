В правительстве России посчитали нецелесообразным создание государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Вопрос прорабатывался ведомством совместно с Минцифры, экспертным и бизнес-сообществом с марта, когда подобное поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — констатировали в Ростуризме.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова также назвала аналоги свернувшего работу в России сервиса для краткосрочной аренды квартир Airbnb — по ее словам, это «Авито» и «ЦИАН».

Сервисы для аренды туристического жилья Booking.com и Airbnb объявили об уходе из России в начале марта. На тот момент на их долю приходилось соответственно 70% и 10% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей. Это следует из исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основе запросов россиян в поисковой системе Яндекс. С этой оценкой согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

К концу июня доля Booking.com в запросах сократилась до 24%, Airbnb – до 2%. А совместная доля российских сервисов, таких как «Островок», «Яндекс.Путешествия», Туту.ру и т.п. выросла с 20% до 74%, следует из исследования ОНФ о развитии рынка внутреннего туризма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Смяли бронь: Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com