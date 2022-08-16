Реклама
Прямой эфир
Туризм
Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com
Мир
В Горловке начался пожар после обстрела со стороны ВСУ
Мир
Число погибших в результате взрыва в ТЦ в Ереване возросло до восьми
Мир
Минобороны РФ сообщило о подготовке ВСУ провокаций в районе ЗАЭС
Экономика
В США банки выразили готовность работать с российскими облигациями
Мир
Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов
Общество
Путин установил в РФ звание «мать-героиня» для родивших 10 и более детей
Мир
ПВО Сирии сбили две выпущенные со стороны Израиля ракеты
Мир
Шольц высказался против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам
Мир
После взрыва в ТЦ в Ереване будет объявлен траур
Мир
Путин назвал глупостью попытки Запада «отменить Россию»
Армия
В Минобороны РФ рассказали о мероприятиях в рамках «АрМИ-2022»

Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com

0
Фото: TASS/DAX via ZUMA Press Wire
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В правительстве России посчитали нецелесообразным создание государственного аналога Booking.com, сообщили «Известиям» в Ростуризме. Вопрос прорабатывался ведомством совместно с Минцифры, экспертным и бизнес-сообществом с марта, когда подобное поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Туристов осенило: спрос на поездки в бархатный сезон вырос вдвое
Куда поехать в сентябре–октябре и как на этом сэкономить

«Сейчас у нас в стране работает порядка 90 онлайн-сервисов по бронированию отелей, краткосрочной аренды квартир и иных туристических сервисов, включая такие площадки, как «Островок», «Яндекс.Путешествия», «Броневик», «Туту.ру», 101HOTELS.COM и другие. Мы считаем, что роль государства в этом сегменте — не конкурировать, не подменять собой бизнес, а создавать условия для развития подобных сервисов в стране», — констатировали в Ростуризме.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова также назвала аналоги свернувшего работу в России сервиса для краткосрочной аренды квартир Airbnb — по ее словам, это «Авито» и «ЦИАН».

Сервисы для аренды туристического жилья Booking.com и Airbnb объявили об уходе из России в начале марта. На тот момент на их долю приходилось соответственно 70% и 10% всех запросов российских туристов по поиску сервисов для бронирования отелей. Это следует из исследования Общероссийского народного фронта (ОНФ) на основе запросов россиян в поисковой системе Яндекс. С этой оценкой согласился вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

К концу июня доля Booking.com в запросах сократилась до 24%, Airbnb – до 2%. А совместная доля российских сервисов, таких как «Островок», «Яндекс.Путешествия», Туту.ру и т.п. выросла с 20% до 74%, следует из исследования ОНФ о развитии рынка внутреннего туризма.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Смяли бронь: Ростуризм отверг идею создания госаналога Booking.com

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022