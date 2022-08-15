Шольц высказался против запрета на выдачу шенгенских виз всем россиянам

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 15 августа сообщил о том, что не поддерживает предложение запретить выдачу шенгенских виз всем россиянам.

На пресс-конференции в рамках заседания Северного совета а Осло Шольц отметил, что начатая спецоперация не является конфликтом российского народа.

Своим высказыванием Шольц показал, что Берлин отрицательно настроен в отношении идее ввести запрет на выдачу шенгенских виз всем россиянам.

Не смотря на это, канцлер отметил, что ФРГ будет и дальше поддерживать санкции против тех граждан России, которые, по мнению властей Германии, несут ответственность за события на Украине и якобы получают выгоду от них.

Ранее, 11 августа, Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. При этом он напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

В тот же день в этот день МИД РФ назвал проявлением шовинизма призывы европейских стран запретить выдачу шенгенских виз российским гражданам.

Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Евросоюза и G7 прекратить выдачу виз гражданам России. Кулеба заявил, что россиян нужно «лишить права пересекать международные границы, пока они не научатся уважать их».

Тогда же стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека». Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь назвала «чушью на грани национализма» призыв главы кабмина Эстонии и напомнила, что ограничение свободы передвижения является нарушением международных прав человека.

14 августа Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что его страна вместе с Финляндией, Эстонией, Чехией и другими государствами-единомышленниками должна выдвинуть на европейском уровне требование о прекращении выдачи туристических виз россиянам.

11 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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