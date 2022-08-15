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SANA сообщило о вывозе США из Сирии 100 цистерн с нефтью
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SANA сообщило о вывозе США из Сирии 100 цистерн с нефтью

SANA: военные США вывезли из Сирии 100 цистерн с нефтью
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Фото: Global Look Press/Stefan Sauer
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Американские военные вывезли из Сирии на север Ирака 100 цистерн с нефтью. Об этом 15 августа сообщает SANA со ссылкой на источники.

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Согласно информации агентства, колонна из 100 цистерн выехала в направлении Ирака через нелегальный пограничный переход «Махмудия». Уточняется, что на минувшей неделе было вывезено еще 89 цистерн с сирийской нефтью.

Ранее, 23 июля, сирийские военные не пропустили колонну американской техники в провинции Камышлы. Конвой из пяти военных бронемашин США в сопровождении пикапа попытался проехать в селение, однако встретил отпор и вынужден был развернуться.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе разговора он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии, что является нарушением международных норм. Он также пояснил, что на развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований.

19 июля состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, они продлились больше часа. Стороны подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Путин также заявил, что США должны покинуть территорию Сирии и перестать грабить сирийское государство, вывозя нефть незаконно.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинской форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.

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