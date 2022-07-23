Сирийские военные не пропустили колонну американской техники в провинции Камышлы. Об этом в субботу, 23 июля, сообщает агентство SANA.

«Военные на блокпосту заблокировали проезд колонны окупационных сил США в селение Тель-Дахаю юго-восточнее города Эль-Камышлы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что конвой из пяти военных американских бронемашин в сопровождении пикапа попытался проехать в селение, однако встретил отпор и вынужден был развернуться.

Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка.

22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. В ходе разговора он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии, что является нарушением международных норм. Он также пояснил, что на развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований.

19 июля состоялись трехсторонние переговоры президентов России, Ирана и Турции Владимира Путина, Эбрахима Раиси и Реджепа Тайипа Эрдогана, они продлились больше часа. Стороны подтвердили намерение бороться с террористами в Сирии, которые действуют там под разными названиями. Путин также заявил, что США должны покинуть территорию Сирии и перестать грабить сирийское государство, вывозя нефть незаконно.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

Через два года российское командование заявило об окончании активной фазы военной операции. Первая встреча в астанинской форме по Сирии состоялась в январе 2017 года. Странами — гарантами перемирия в Сирии выступили Россия, Иран и Турция.