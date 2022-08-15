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В СФ назвали условие возврата арестованного Украиной российского имущества

Сенатор Цеков: арестованное Украиной российское имущество будет возвращено после победы РФ в спецоперации
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Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
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Все арестованное Украиной российское имущество будет возвращено после победы России в специальной военной операции по защите Донбасса, заявил в понедельник, 14 августа, сенатор Совета Федерации Сергей Цеков.

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Ранее в этот день офис генерального прокурора Украины сообщил, что в стране арестовали свыше 40 принадлежащих российским компаниям железнодорожных вагонов, общая стоимость которых — в районе $683 тыс. По данным ведомства, эти вагоны перевозили продукцию украинских предприятий. За день до начала российской спецоперации, 23 февраля, они прибыли на территорию страны.

«Они ищут любую российскую собственность и арестовывают ее, это не только вагонов касается, а практически всей российской собственности, которая есть на Украине. В основном это не российская собственность, а граждан России, которые вели экономическую деятельность на Украине. Это связано со специальной военной операцией, с теми отношениями, которые у Украины есть с Россией. Это результат многолетней русофобской русоненавистнической политики Украины», — объяснил политик в разговоре с «Известиями».

По его словам, в текущей ситуации «из-за тотальной некомпетентности» украинские власти не ищут хотя бы каких-то возможностей для достижения перемирия и каких-то договоренностей с Россией. Цеков выразил мнение, что Киев выбрал путь конфронтации с Россией еще в 1991 году.

«Они все более и более отягощают его различными дополнительными примерами — неуважительным отношением к гражданам России, к нашей общей прошлой истории, к русскому языку, к русской культуре, к образованию на русском языке. <...> Когда мы одержим победу в результате специальной военной операции, все это будет возвращено», — заключил политик.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция Украины по вопросу конфискации российского имущества не соотносится с реальными действиями Киева. По его словам, украинские власти арестуют имущество РФ «только на бумаге», при этом служащие ВС России успешно занимаются возвратом «преступно нажитого» Киевом имущества.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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