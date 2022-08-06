В Совбезе ответили на предложение Киева о конфискации имущества России

Позиция Украины по вопросу конфискации российского имущества не соотносится с реальными действиями Киева. Об этом в субботу, 6 августа, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, украинские власти арестуют имущество РФ «только на бумаге», при этом служащие ВС России успешно занимаются возвратом «преступно нажитого» Киевом имущества населению Донбасса.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

Ранее в этот день украинский премьер Денис Шмыгаль сообщил, что правительство Украины согласовало указ Зеленского о конфискации имущества и активов России на территории страны. Вырученные средства планируется направить на оборону и восстановление Украины, уточнил он.

28 июля Верховная рада Украины приняла закон, фактически разрешающий приватизацию крупных промышленных предприятий. По словам бывшего спикера парламента Дмитрия Разумкова, в первой редакции документа предполагался запрет на «большую приватизацию». Он назвал принятие закона распродажей страны.

Накануне министерство экономики Украины сообщило, что правительство утвердило перечень 420 государственных предприятий, которые будут переданы в управление Фонда госимущества для дальнейшей приватизации и ликвидации. Отмечается, что 354 государственных предприятия будут ликвидированы или реорганизованы, 66 получат новых собственников.

14 июля сообщалось, что Киев и Рига начинают работу над соглашением о конфискации госсобственности России за рубежом. В министерстве юстиции Украины поблагодарили дружественную страну, а также отметили, что соглашение преодолеет принцип иммунитета государственной собственности, который стал главной проблемой на пути конфискации золотовалютных резервов РФ, хранящихся за рубежом.

Как заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский 13 июля, Западу не следует забывать о возможном ответе в случае изъятия российских активов, но РФ не хотела бы эскалации в этом направлении. Использование средств России без ее согласия будет трактоваться страной как неправомерный и недружественный выпад, уточнил он.