На Украине арестовали более 40 российских ж/д вагонов на $683 тыс.

На Украине арестовали свыше 40 принадлежащих российским компаниям железнодорожных вагонов, общая стоимость которых — в районе $683 тыс. Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

«По ходатайству прокурора решением суда наложен арест на 41 железнодорожный вагон, принадлежащий компаниям, зарегистрированным на территории РФ. Примерная стоимость арестованного имущества составляет более 25 млн гривен», — говорится в сообщении, опубликованном в понедельник в Telegram-канале.

Там отметили, что в настоящее время идет процесс передачи этого арестованного имущества.

По данным ведомства, эти вагоны перевозили продукцию украинских предприятий. За день до начала российской спецоперации по защите мирного населения Донбасса, 23 февраля, они прибыли на территорию страны.

После этого «некоторые должностные лица решили воспользоваться ситуацией, изъяли вагоны и их содержимое — топливо и уголь». Отмечается, что по факту произошедшего начато дело по факту превышения военными должностными лицами служебных полномочий.

6 августа президент Украины Владимир Зеленский объявил о конфискации российских активов на общую сумму $765 млн. При этом он отметил, что работа по изъятию собственности продолжается. На совещании по санкционной политике было озвучено предложение об изъятии еще свыше 900 объектов, принадлежащих именно России.

В тот же день зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что позиция Украины по вопросу конфискации российского имущества не соотносится с реальными действиями Киева. По его словам, украинские власти арестуют имущество РФ «только на бумаге», при этом служащие ВС России успешно занимаются возвратом «преступно нажитого» Киевом имущества.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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