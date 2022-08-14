МИД выразил готовность к профессиональному разговору по обмену заключенными с США
Россия открыта к профессиональному разговору и конкретным действиям по обмену заключенными с США, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
«Я еще раз хочу подчеркнуть: российская сторона готова к профессиональному разговору и конкретным действиям на этот счет. Но только профессионально. [Готовы] те люди, которые должны этим заниматься? И эта работа делается не у микрофонов», — заявила политик в воскресенье, 14 августа, на передаче «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
Речь шла об обмене обвиненного в торговле оружием и отбывающего наказание на территории США Виктора Бута.
Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. Канал CNN отмечал, что российского предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.
2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что власти США призывают Россию принять их «серьезное» предложение об обмене заключенными. Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.
13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев сказал о продолжении между РФ и США «тихой дипломатии» по обмену Бута. Она, по мнению Дарчиева, обязательно принесет свои плоды.
Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.
Предпринимателя обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.