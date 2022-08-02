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В Кремле ответили на заявление Белого дома об обмене заключенными

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 2 августа прокомментировал заявление Белого дома по обмену заключенными.

Накануне в Белый доме заявили, что администрация США получила встречное предложение от России по обмену, но считает его условия несерьезными.

«Мы по-прежнему считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными и публичная дипломатия не приведет к результатам», — сказал Песков журналистам.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Днем позже Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден за убийство в Германии.

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