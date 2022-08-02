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США призвали РФ согласиться на их предложение об обмене заключенными

Джон Кирби: Вашингтон сделал искреннее предложение и призывает Москву принять его
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Фото: TASS/YURI KOCHETKOV
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Власти США призывают Россию принять их предложение об обмене заключенными. Об этом 2 августа заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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«Мы сделали серьезное предложение. <…> Мы призываем российскую сторону принять это предложение, потому что оно было сделано искренне», — сказал он на брифинге.

Как отметили в Белом доме, обе стороны активно работают над реализацией данного вопроса на межправительственном уровне.

Ранее во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Накануне в Белом доме заявили, что администрация США получила встречное предложение от России, но считает его условия несерьезными.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. CNN отмечал, что предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

После этого Песков заявил, что власти США и России не достигли договоренностей по обмену. А спустя два дня телеканал СNN сообщил, что российская сторона потребовала обменять не только Бута, но и бывшего сотрудника спецслужб РФ Вадима Красикова, который в прошлом году был осужден в Германии.

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер была задержана сотрудниками таможни в аэропорту Шереметьево в феврале 2022 года. В ее ручной клади обнаружили вейпы с маслом каннабиса. В отношении Грайнер возбудили уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в значительном размере. 7 июля прокуратура представила доказательства по делу спортсменки, которая полностью признала свою вину.

Пол Уилан был задержан в Москве в конце декабря 2018 года. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о шпионаже (ст. 276 УК РФ). В середине июня 2020 года Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима.

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