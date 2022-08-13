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МИД РФ рассказал о «тихой дипломатии» с США по обмену Бута
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МИД РФ рассказал о «тихой дипломатии» с США по обмену Бута

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Фото: REUTERS/Sukree Sukplang
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Россия и США продолжают «тихую дипломатию» по обмену осужденного в США гражданина РФ Виктора Бута, и она обязательно принесет свои плоды. Такое заявление сделал 13 августа директор департамента Северной Америки МИД РФ Александр Дарчиев.

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«Тихая дипломатия» продолжается, она должна принести плоды, если, конечно, в Вашингтоне будут строго ей следовать, не скатываясь к пропаганде», — ответил Дарчиев на соответствующий вопрос в интервью ТАСС.

Он также прокомментировал попытки США вывести тему обмена заключенными в публичное поле, отметив, что американская сторона сделала это, вероятно, ради попытки надавить на Россию через шумиху в СМИ и политических очков для Демократической партии в преддверии выборов в конгресс США.

«Не хотелось бы думать, что это сделано по банальному недомыслию», — подытожил Дарчиев.

3 августа юрист Мария Ярмуш в беседе с «Известиями» заявила, что раскрытие США деталей переговоров с Россией по обмену заключенными является давлением на Москву. По словам специалиста, таким образом США нарушили неписаное правило, из-за чего процесс обмена замедлился.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США призывают Россию принять их предложение об обмене заключенными. По его словам, Вашингтон сделал «серьезное предложение». Как отметили в Белом доме, обе стороны активно работают над реализацией данного вопроса на межправительственном уровне.

2 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил приверженность Москвы к отказу от публичных обсуждений обмена заключенными с США.

Об одобрении президентом США Джо Байденом сделки по обмену содержащихся в американских тюрьмах российских граждан на осужденных в РФ граждан Америки стало известно 27 июля. Канал CNN отмечал, что российского предпринимателя Виктора Бута должны обменять на обвиняемую в контрабанде наркотиков американскую баскетболистку Бриттни Грайнер и осужденного за шпионаж Пола Уилана.

Виктор Бут отбыл в американской тюрьме уже половину 25-летнего срока заключения по обвинениям в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма. Его задержали в Таиланде в 2008 году и передали США.

Предпринимателя обвинили в намерении продать партию вооружения леворадикальной группировке «Революционные вооруженные силы Колумбии». Его мать в этом году обратилась к президентам США и РФ с просьбой договориться о возвращении ее сына в Россию.

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