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Власти Запорожской области предложили остановить работу ЗАЭС из-за обстрелов

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Фото: ТАСС/Дворный Борис
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Власти Запорожской области предлагают остановить работу на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) из-за продолжающихся обстрелов со стороны украинских боевиков. Об этом заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем Telegram-канале в воскресенье, 14 августа.

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«В связи с продолжающимся обстрелами Запорожской АЭС со стороны украинских вооруженных сил, местные власти предлагают остановить этот объект во избежание ядерной катастрофы», — написал он.

10 августа глава администрации Энергодара Александр Волга заявил, что повреждение инфраструктуры ЗАЭС и при обстрелах со стороны украинских боевиков может привести к колоссальному радиоактивному загрязнению. По его словам, планы по эвакуации населения Энергодара в случае чрезвычайного происшествия на электростанции уже разработаны.

Ранее, 13 августа, украинские националисты в очередной раз обстреляли Запорожскую АЭС и Энергодар, где располагается объект. Под атаку боевиков попала в том числе прилегающая территория Запорожской теплоэлектростанции. Обстрел, как указал глава администрации области Владимир Рогов, был тщательно спланирован режимом украинского президента Владимира Зеленского.

Постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности заявил, что Россия не использует ядерные объекты на Украине в военных целях. Запорожская АЭС была взята под охрану российской стороны по той причине, что объект относится к категории гражданской инфраструктуры и на постоянной основе подвергается обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований. Он также указал, что ответственность за возникновение ядерной катастрофы на ЗАЭС понесут западные спонсоры киевского режима, и предупредил о нарастании риска аварии по мере учащения обстрелов, которая по масштабу будет сопоставима с инцидентом на Чернобыльской атомной электростанции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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