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Вучич заявил о намерении сохранить политику Белграда по антироссийским санкциям

Президент Вучич: Сербия стремится к сохранению своей независимой политики по антироссийским санкциям
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Фото: Global Look Press/XinHua/Predrag Milosavljevic
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Сербия стремится сохранить свою независимую политику в отношении санкций против России и не собирается вводить их. Такое заявление 12 августа сделал президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала 1 Prva.

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«Многие врали, что я введу санкции против России, чтобы получить голоса. Я достаточно ответственный человек, я боролся за сохранение нашей политики... Я не буду льстить своим людям, не говоря уже об иностранных посольствах», — приводит его слова издание Kurir.

Он также поиронизировал над требованиями Европейского союза (ЕС) присоединиться к их санкциям против РФ, отметив, что Белград будет думать над «согласованием своей политики» тогда, «когда они... скажут [Сербии], что осталось шесть месяцев до вступления в Европейский союз».

22 мая Александр Вучич рассказал давлении со стороны Запада из-за отказа вводить санкции против России и заверил, что Белград будет сопротивляться международному давлению столько, насколько у нее хватит сил.

11 июня Reuters сообщило, что Александр Вучич проигнорировал требования немецкого канцлера Олафа Шольца поддержать антироссийские санкции. Он призвал страны ЕС учитывать, что Сербию и Россию связывают особые отношения. При этом Вучич признал, что страна находится в сложном положении.

13 июня глава МИД Сербии Никола Селакович сказал, что Белград не пойдет против России вопреки давлению Запада. Министр отметил, что сербы разделяют с русскими и общие корни, культуру и духовность.

5 августа посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что антисербские настроения западных стран связаны с хорошими отношениями Белграда и Москвы. Он также добавил, что Александр Вучич 2 августа вновь заверил посла в непреклонности сербской позиции о неприсоединении к западным санкциям против Москвы.

Санкционное давление на Россию и ее международных партнеров усилилось после начала военной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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