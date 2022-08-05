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Посол РФ связал антисербские настроения Запада с отношением Белграда к РФ

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Фото: РИА Новости/Александар Джорович
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Антисербское установка Запада и устойчивая сербофобия связана с хорошим отношением официального Белграда и большинства населения страны к России и с тем, что Сербия не присоединилась к санкциям против Москвы и продолжает реализацию проектов с Россией во всех сферах. Об этом «Известиям» заявил российский посол в Белграде Александр Боцан-Харченко.

«Это раздражало Запад всегда, а сейчас вызывает просто истерику. На фоне всего происходящего в Европе Сербия выглядит решительно по-другому, поэтому ее и пытаются давить», — отметил дипломат.

При этом Александр Боцан-Харченко отметил, что в ходе последней встречи с президентом Сербии Александром Вучичем 2 августа тот заверил в непреклонности сербской позиции о неприсоединении к западным санкциям против Москвы.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Косовской проблемой США давят на Белград»

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