Юрист описала процесс получения жилищной субсидии для молодых семей

В России действует ряд государственных программ, которые позволяют гражданам улучшить свои жилищные условия. Одна из них направлена на поддержку молодых семей, которые могут получить субсидию на покупку квартиры или строительство дома. О том, как воспользоваться программой «Молодая семья», рассказала «Известиям» адвокат, председатель комиссии АЮР по защите социальных и экономических прав, эксперт «Народного фронта» Оксана Старожильцева.

«Государственная поддержка молодой семьи в решении жилищной проблемы предусмотрена в рамках мероприятий целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Молодым семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, может предоставляться социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», — сообщила специалист.

Условия участия в программе «Молодая семья» в 2022 году

Как уточнила Старожильцева, право на участие в программе имеют россияне в возрасте до 35 лет. Получить субсидию могут супруги с российским гражданством, при этом независимо от наличия детей. Также к участию допускаются семьи, где гражданство России имеет только один из супругов. Еще одна категория россиян, претендующая на поддержку государства по этой программе, — одинокие родители с ребенком.

Эксперт перечислила основные требования, которым должны соответствовать семьи для получения жилищной субсидии:

1) молодая семья признана нуждающейся в жилье;

2) возраст участников программы не превышает 35 лет на день, когда они были включены в список претендентов на получение соцвыплаты;

4) семья имеет материальные возможности для оформления кредита или для оплаты остаточной суммы стоимости жилья;

5) один из супругов имеет гражданство России.

Размер субсидии составляет 30% для семей без детей и 35% для граждан с детьми от расчетной (средней) стоимости жилья.

Чтобы получить субсидию, россиянам следует обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту жительства. Перечень необходимых документов включает справку о признании семьи нуждающейся в жилье и об уровне дохода (для подтверждения возможности взять кредит или оплатить остаточную стоимость жилья). Заявление также можно подать дистанционно, воспользовавшись порталом госуслуг.

По словам юриста, решение о признании семьи участником программы принимается в течение десяти дней с момента оформления документов.

Россияне могут воспользоваться социальной выплатой по программе «Молодая семья» единожды. Семье выдается именное свидетельство, которое действительно в течение семи месяцев после выдачи. В то же время запрещается приобретение жилья в рамках программы у близких родственников.

Программа «Молодая семья» действует до 2025 года, добавила Старожильцева.

28 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит 45,5 млрд рублей на ипотечные программы: семейную, дальневосточную и льготную. По его словам, эти программы пользуются высоким спросом среди россиян.

Ранее «Известия» писали о том, какие льготные ипотечные программы действуют в России в 2022 году.