Реклама
Прямой эфир
Мир
Посольство РФ выразило соболезнования в связи со взрывом в Ереване
Мир
Уголовное дело возбудили по факту взрыва в Ереване
Общество
Бастрыкин поручил возбудить дело по факту осквернения мемориала под Воронежем
Мир
Палестина заявила о готовности возобновить диалог с Израилем
Армия
Военнослужащим ЗВО вручили награды за участие в спецоперации в Донбассе
Мир
Global Times назвала Европу жертвой конфликта вокруг Украины
Мир
Дипломат Лю Сяомин назвал новый визит делегации конгресса США на Тайвань опасным ходом
Общество
Синоптики предупредили москвичей о жаркой погоде 15 августа
Мир
Путин направил Ким Чен Ыну поздравление по случаю Дня освобождения Кореи
Мир
Премьер Белоруссии сообщил о сигналах с Запада о готовности сотрудничать
Мир
Экс-депутат рады сообщил о подготовке разведкой Украины спецоперации по подрыву ЗАЭС
Мир
В ДНР зафиксировано 43 случая подрыва мирных граждан на минах «Лепесток»

Юрист описала процесс получения жилищной субсидии для молодых семей

Юрист Старожильцева рассказала, как молодые семьи могут получить субсидию до 35% от расчетной стоимости жилья
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России действует ряд государственных программ, которые позволяют гражданам улучшить свои жилищные условия. Одна из них направлена на поддержку молодых семей, которые могут получить субсидию на покупку квартиры или строительство дома. О том, как воспользоваться программой «Молодая семья», рассказала «Известиям» адвокат, председатель комиссии АЮР по защите социальных и экономических прав, эксперт «Народного фронта» Оксана Старожильцева.

Знать метр: власти взялись за проблему очередей на жилищные субсидии
На помощь государства рассчитывают 200 тыс. молодых семей — когда они отпразднуют новоселье

«Государственная поддержка молодой семьи в решении жилищной проблемы предусмотрена в рамках мероприятий целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг». Молодым семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, может предоставляться социальная выплата на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства», — сообщила специалист.

Условия участия в программе «Молодая семья» в 2022 году

Как уточнила Старожильцева, право на участие в программе имеют россияне в возрасте до 35 лет. Получить субсидию могут супруги с российским гражданством, при этом независимо от наличия детей. Также к участию допускаются семьи, где гражданство России имеет только один из супругов. Еще одна категория россиян, претендующая на поддержку государства по этой программе, — одинокие родители с ребенком.

Эксперт перечислила основные требования, которым должны соответствовать семьи для получения жилищной субсидии:

1) молодая семья признана нуждающейся в жилье;

2) возраст участников программы не превышает 35 лет на день, когда они были включены в список претендентов на получение соцвыплаты;

4) семья имеет материальные возможности для оформления кредита или для оплаты остаточной суммы стоимости жилья;

5) один из супругов имеет гражданство России.

Размер субсидии составляет 30% для семей без детей и 35% для граждан с детьми от расчетной (средней) стоимости жилья.

Чтобы получить субсидию, россиянам следует обратиться с заявлением в орган местного самоуправления по месту жительства. Перечень необходимых документов включает справку о признании семьи нуждающейся в жилье и об уровне дохода (для подтверждения возможности взять кредит или оплатить остаточную стоимость жилья). Заявление также можно подать дистанционно, воспользовавшись порталом госуслуг.

По словам юриста, решение о признании семьи участником программы принимается в течение десяти дней с момента оформления документов.

Россияне могут воспользоваться социальной выплатой по программе «Молодая семья» единожды. Семье выдается именное свидетельство, которое действительно в течение семи месяцев после выдачи. В то же время запрещается приобретение жилья в рамках программы у близких родственников.

Программа «Молодая семья» действует до 2025 года, добавила Старожильцева.

28 июля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин выделит 45,5 млрд рублей на ипотечные программы: семейную, дальневосточную и льготную. По его словам, эти программы пользуются высоким спросом среди россиян.

Ранее «Известия» писали о том, какие льготные ипотечные программы действуют в России в 2022 году.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022