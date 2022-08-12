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РЕН ТВ покажет турнир «Битва у крепости Калемегдан»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Телеканал РЕН ТВ покажет турнир по боксу и ММА «Битва у крепости Калемегдан», который пройдет 26 августа.

Вечер единоборств пройдет в Белграде у стен древней крепости, которая помнит еще битвы римлян с варварами. В наши дни главным поединком в этом историческом месте станет бой россиянина Мурата Гассиева и американца Карлоуса Уэлча. Для Гассиева это будет первый выход на ринг после длительного перерыва из-за травмы.

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«Я к каждому сопернику отношусь серьезно и уважаю в первую очередь как спортсмена. Я знаю, как я могу боксировать, на каком уровне находиться, и сейчас моя задача просто следить за собой, за своим здоровьем, серьезно относиться к тренировочному процессу и выигрывать всех соперников, которых мне дают», — сказал Гассиев.

Также зрители увидят бой по правилам ММА с участием Александра Шлеменко и Александра Илича. Серб может оказаться для россиянина непростым соперником, в чем сам признался бывший боец Bellator.

«Левой ногой непонятно куда он ударит. Вроде бы бил в корпус и резко переводит удар в голову, и люди падают в нокаут. Он очень неудобен тем, что он очень хорошо чувствует дистанцию. Он хорошо двигается, к нему очень тяжело подойти», — заявил Шлеменко.

12 августа двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко заявил, что фаворитом в бою Гассиева и Уэлча является россиянин. Он уверен, что поединок закончится досрочно.

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