Мужчина погиб в Донецке из-за обстрела со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает 12 августа Telegram-канал штаба территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

«ВФУ атаковали Кировский район Донецка, по ул. Грузинской погиб мужчина. Берегите себя и родных, постарайтесь не выходить из дома без лишней надобности», — говорится в сообщении.

В штабе также сообщили, что в результате обстрела был ранен мужчина на улице Ленина в Александровке.

Ранее, 10 августа, ВСУ обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами, предоставленными блоком НАТО. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибра 152 и 155 мм. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что в результате обстрела территории Донецкого пивоваренного завода произошла утечка аммиака.

11 августа мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о том, что последствия ЧП из-за обстрела пивоваренного завода в Донецке полностью устранены.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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