В Донецке устранили последствия разлива аммиака из-за удара ВСУ по пивзаводу

Последствия ЧП на пивоваренном заводе в Донецке, где случились пожар и утечка аммиака из-за обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), устранены. Об этом 11 августа рассказал мэр Донецка Алексей Кулемзин.

«На сегодняшний момент это ЧП полностью локализовано и устранены все последствия. Никаких негативных последствий сейчас нет», — рассказал градоначальник в эфире телеканала «Россия-24».

Накануне в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщили, что в результате обстрела территории Донецкого пивоваренного завода со стороны украинских военных произошла утечка аммиака. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе, за которой последовало возгорание пластиковой тары и поддонов.

По предварительной информации, в результате происшествия один человек погиб и еще два пострадали.

Тогда же ВСУ обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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