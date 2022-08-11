Один человек погиб в результате спровоцированного ВФУ пожара на донецком пивзаводе

По предварительной информации, один человек погиб и еще два пострадали в результате пожара на донецком пивоваренном заводе, который возник после попадания снаряда вооруженных формирований Украины (ВФУ) по территории предприятия. Об этом в четверг, 11 августа, сообщили в МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

Площадь зоны возможного заражения оценивается в 1,65 кв. м, площадь горения пластиковой тары и поддонов — 600 кв. м. Как рассказал источник ТАСС в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, атака украинских националистов носила целенаправленный характер.

«В результате попадания взрывоопасного предмета произошла разгерметизация емкости и зафиксирована утечка аммиака. <...> В момент происшествия на территории завода находилось 32 человека», — отмечается в опубликованном в Telegram-канале МЧС ДНР сообщении.

Как указали в донецком МЧС, в настоящий момент группа радиационно-химической и биологической защиты министерства осуществляет разведку местности с целью определения места утечки аммиака и выявления уровней предельно-допустимых концентраций. Процесс ликвидации пламени продолжается.

Об обстреле украинскими националистами Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, с последующей утечкой аммиака ранее, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР, оценив зону поражения в 2 км. После этого МЧС ДНР уведомило об аварии на аммиакопроводе.

Тогда же радикалы обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских националистов. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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