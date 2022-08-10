После обстрела донецкого пивзавода со стороны ВФУ произошла авария на аммиакопроводе

После обстрела вооруженными формированиями Украины (ВФУ) Донецкого пивоваренного завода, расположенного в Калининском районе города, произошла авария на аммиакопроводе. Об этом в среду, 10 августа, сообщили в пресс-службе МЧС Донецкой Народной Республики (ДНР).

«В связи с этим населению необходимо находиться в помещениях. Принять меры для дополнительной герметизации своих квартир (домов), помещений. Дышать через ватно-марлевые повязки, смоченные пятипроцентным раствором лимонной или уксусной кислоты», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС ДНР.

Об обстреле украинскими националистами Донецкого пивоваренного завода с последующей утечкой аммиака ранее этим же днем, 10 августа, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. Зона поражения составила 2 км.

Тогда же радикалы обстреляли Донецк, в том числе Калининский район города, снарядами натовского образца. За 20 минут в общей сложности националистами было выпущено 13 снарядов калибром 152 и 155 мм. Тем же днем в Кировском районе Донецка в результате украинского обстрела погибла мирная жительница на улице Заозерной. Чуть ранее в поселке Зайцево ДНР из-за попадания украинского снаряда в жилой дом погибла еще одна мирная жительница.

Украинские вооруженные формирования нередко обстреливают опасные объекты промышленности и инфраструктуры. Из последних их атак — артобстрел Запорожской атомной электростанции, который заставил обратить на себя внимание мирового сообщества и созвать экстренное заседание Совбеза ООН.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, которую начала 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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