Депутат ЕП Тоом назвала слабоумием решение Эстонии закрыть границы для россиян

Решение властей Эстонии о введении запрета на въезд в страну для граждан России, которые имеют национальную эстонскую шенгенскую визу, создает абсурдную ситуацию. Об этом заявила депутат Европарламента Яна Тоом, передает эстонская телерадиовещательная компания ERR 12 августа.

Она отметила, что с этой инициативой выступил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу и его поддержала премьер-министр Кая Каллас.

«Мы не можем принимать решения за всю Шенгенскую зону, к счастью, только за себя. Все, что мы можем сделать, — запретить визы, которые мы сами вчера и выдали людям. По-моему, мы в такой ситуации выглядим слегка слабоумными», — поделилась мнением евродепутат.

По мнению Тоом, у инициаторов не получится реализовать идею запрета виз для россиян на пространстве Евросоюза. Она напомнила, что есть определение санкционного режима, у него есть две цели — поддержание или восстановление мира, поддержание демократии.

«Я никак не могу своей маленькой головой придумать, каким образом запрет на въезд россиян восстановит мир на Украине», — заключила евродепутат.

11 августа депутат Европарламента от Болгарии Елена Йончева выступила против запрета на выдачу виз гражданам РФ. Она напомнила о существовании дипломатических инструментов для остановки конфликта на Украине.

Таллин решил закрыть границы для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами ранее в четверг. Исключения составят несколько категорий граждан, например, дипломаты.

11 августа Латвия признала РФ страной, поддерживающей терроризм, и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам. Правительство Латвии запретило выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее словам, посещение Европы - привилегия, а не право человека.

Заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Иван Нечаев назвал призывы запретить выдачу гражданам России шенгенских виз открытым шовинизмом.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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