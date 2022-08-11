В Совфеде заявили об «историческом комплексе неполноценности» у Эстонии

Решение Эстонии закрыть границу для россиян — проявление исторического комплекса неполноценности. Такое заявление в четверг, 11 августа, сделал глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, такие решения выглядят очень «глупо и нелепо» и нарушают все общепринятые нормы добропорядочных государств.

«Это сказывается болезненный исторический комплекс неполноценности. Хотелось бы, конечно, чтобы этих исторических комплексов не было», — сказал он в беседе с «РИА Новости».

11 августа министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин принял решение закрыть для россиян с выданными в Эстонии шенгенскими визами границы страны.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов в ответ на это заявил, что на данный момент преждевременно говорить о том, что тема выдачи шенгенских виз россиянам находится в центре дискуссий в ЕС.

В ходе пресс-конференции 11 августа канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что с трудом представляет себе запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России. При этом он напомнил о введенных ФРГ санкциях в отношении отдельных граждан России.

В этот же день Латвия признала РФ страной, поддерживающей терроризм, и призвала ЕС прекратить выдачу виз россиянам. После этого российский сенатор Сергей Цеков предупредил Ригу, что от Москвы может последовать ответ экономического характера. Правительство Латвии запретило выдачу шенгенских виз гражданам РФ.

10 августа стало известно, что предложение о запрете выдачи шенгенских виз гражданам России было внесено на обсуждение в ЕС. Как заявил в беседе с «Известиями» сенатор Совета Федерации Сергей Цеков, если Евросоюз примет решение о запрете на въезд россиян в страны сообщества, то это станет нарушением международного права и продемонстрирует глупость руководства ЕС.

9 августа премьер-министр Эстонии Кая Каллас сделала публикацию в Twitter о том, что россиянам необходимо прекратить выдавать туристические визы. По ее мнению, «посещение Европы — это привилегия, а не право человека».

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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