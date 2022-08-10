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Тайваньский политик назвала визит Пелоси первым актом военного сценария США

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Фото: REUTERS/Ann Wang
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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань — первый акт в американском сценарии по сдерживанию Китая, который также подразумевает военные действия. Такое мнение 10 августа высказала бывший член тайваньской партии Гоминьдан Джоанна Лэй (Лэй Цянь).

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«Совершенно точно существует некий продуманный сценарий, и Нэнси Пелоси — лишь один акт из этого сценария. Отрицание и перекладывание вины на кого-то одного — это дешевые уловки политиков, которые хотят избежать ответственности, если что-то пойдет не так. Они планируют войну», — заявила Лэй в интервью телеканалу CGTN.

Она добавила, что Вашингтон хотел бы «провести небольшую локальную войну, чтобы разрушить статус-кво, обрести контроль над ситуацией, сдержать экономический и региональный подъем Китая».

Ранее в этот день главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков предположил, что только экстраординарные события заставят Китай прибегнуть к военным действиям в отношении Тайваня, пока со стороны КНР звучат только предупреждения.

Накануне официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению Тайваня», когда сами делают это, пишет kp.ru.

В тот же день сообщалось, что Китай продолжает военные учения у берегов Тайваня. Тогда же минобороны острова заявило о пересечении истребителями КНР пограничной линии.

До этого в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.

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