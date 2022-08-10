Китаист оценил заявление КНР о силовом варианте воссоединения с Тайванем

Только экстраординарные события заставят Китай прибегнуть к военным действиям в отношении Тайваня, пока со стороны КНР звучат только предупреждения, считает главный научный сотрудник Центра политических исследований и прогнозов развития Института Китая и современной Азии Владимир Портяков. Об этом он заявил в среду, 10 августа, в беседе с «Известиями».

Таким образом он прокомментировал публикацию в китайских СМИ со ссылкой на опубликованную властями КНР «Белую книгу» «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху». В документе сказано, что Пекин не будет отказываться от силового сценария, если мирного воссоединения с Тайванем не получится.

«Это просто очередное, нелишнее и своевременное напоминание о «красных линиях» Пекина, поводом к которому послужила довольно бесцеремонная политика США по тайваньскому вопросу в виде визита [спикера палаты представителей США Нэнси] Пелоси на Тайвань. Китайцы уже не те, чтобы без конца терпеть стремление США лезть на рожон. Но только что-то экстраординарное может заставить китайцев прибегнуть к каким-то военным действиям», — заключил Портяков.

Накануне официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь заявил, что США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению Тайваня», когда сами делают это. Он разместил видеоролик, на котором один из комментаторов сказал, что «США не заботятся о людях на Тайване, они считают остров авианосцем, который нельзя потопить». Свои слова Лицзянь также подкрепил иллюстрацией, на которой представлены многочисленные американские объекты военного назначения, дислоцированные в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Китай продолжает военные учения у берегов Тайваня. Тогда же минобороны острова заявило о пересечении истребителями КНР пограничной линии.

До этого в МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Как сказал 8 августа официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь, Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после того, как появилась информация о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров. Политик прибыла в аэропорт Тайбэя 2 августа, несмотря на настоятельную просьбу Китая воздержаться от этого шага. Свой визит конгрессвумен назвала «свидетельством приверженности США поддержке тайваньской демократии».

Визит Пелоси стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

После этого власти КНР приняли решение временно приостановить сотрудничество с Соединенными Штатами в некоторых сферах.

Пекин неоднократно призывал Вашингтон прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР и потворствовать силам, выступающим за независимость Тайваня. Согласно официальной позиции КНР, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань считается одной из китайских провинций.