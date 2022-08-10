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Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь показал многочисленные военные объекты США в Азии

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Фото: TASS/EPA/ROMAN PILIPEY
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Пекин ответил на обвинения Вашингтона в «военном окружении» Тайваня иллюстрацией, на которой представлены многочисленные американские объекты военного назначения, дислоцированные в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Соответствующее сообщение во вторник, 9 августа, распространил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.

Карта военных объектов США

Фото: twitter.com/zlj517
Карта военных объектов США

«США поднимают шумиху из-за якобы шагов Китая по «военному окружению», когда сами делают это», — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter китайского дипломата.

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