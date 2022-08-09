Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве рассказали о ведении «креативной войны» против России
Мир
В Кремле прокомментировали призыв Зеленского изолировать россиян
Мир
МИД обвинил Литву в искусственном обострении темы транзита в Калининград
Мир
В Киеве допустили приезд Зеленского на G20 при условии присутствия Путина
Мир
В конгрессе США призвали объявить импичмент Байдену
Общество
За полгода в РФ пресекли 61 преступление террористической направленности
Мир
Пелоси не пожалела о своем визите на Тайвань
Мир
ВС РФ уничтожили более 300 снарядов для HIMARS в районе Умани
Мир
Захарова назвала «махровым национализмом» призыв закрыть Европу от россиян
Экономика
«Укртранснафта» остановила прокачку нефти из РФ по «Дружбе» в сторону Венгрии
Мир
Китайский дипломат предупредила США о последствиях конфликта с РФ и КНР
Мир
В Киеве пожаловались на отношение мирового сообщества к украинскому конфликту
Сюжет:

Минобороны Тайваня заявило о пересечении истребителями КНР пограничной линии

Министерство обороны Тайваня: 16 китайских истребителей пересекло разграничительную линию в Тайваньском проливе
0
Фото: TASS/Zuma/Shao Jing
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство обороны Тайваня заявило, что 9 августа 16 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли пограничную линию в Тайваньском проливе между Китаем и Тайванем. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает Reuters.

Уточняется, что самолеты пролетели над разграничительной линией в северной части пролива.

Источник Reuters добавляет, что в «противостоянии» на пограничной линии принимают участие около десяти военных кораблей из КНР и Тайваня.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Китай продолжает военные учения у берегов Тайваня.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Визит стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа, а 4 августа Китай начал военные учения возле острова. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022