Минобороны Тайваня заявило о пересечении истребителями КНР пограничной линии

Министерство обороны Тайваня заявило, что 9 августа 16 истребителей Народно-освободительной армии Китая (НОАК) пересекли пограничную линию в Тайваньском проливе между Китаем и Тайванем. Об этом во вторник, 9 августа, сообщает Reuters.

Уточняется, что самолеты пролетели над разграничительной линией в северной части пролива.

Источник Reuters добавляет, что в «противостоянии» на пограничной линии принимают участие около десяти военных кораблей из КНР и Тайваня.

Ранее, 9 августа, сообщалось, что Китай продолжает военные учения у берегов Тайваня.

Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси. Визит стал первой подобной поездкой на Тайвань спикера палаты представителей США с 1997 года.

Пелоси посетила Тайвань 2 августа, а 4 августа Китай начал военные учения возле острова. В МИД КНР заявили, что все трения в Тайваньском проливе вызваны действиями США. Официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь 8 августа заявил, что Соединенные Штаты единолично виновны в текущей напряженной ситуации, поэтому американская сторона должна нести ответственность за последствия.