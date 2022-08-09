Бангладеш заявил о попытках договориться с РФ о поставках нефти

Бангладеш пытается договориться с Россией о поставках нефти, несмотря на санкции против Москвы. Такое заявление 9 августа сделал посол Бангладеш в России Камрул Ахсан.

«Мы пытаемся договориться об импорте российской нефти, хотя я знаю, что это подпадает под санкции США. Но мы открыты для переговоров с Россией», — сказал Ахсан в беседе с «РИА Новости».

Посол также добавил, что в данный момент Бангладеш сотрудничает с Россией в сферах атомной энергетики и разработки газовых месторождений.

6 августа газета Handelsblatt сообщила о том, что Россия стала вторым поставщиком нефти в Индию, обойдя по этому показателю Саудовскую Аравию. России удалось нарастить свои позиции за счет скидок на энергоресурсы, что сделало ее предложения на рынке более привлекательными.

3 августа вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть восстановился до уровня, предшествующего пандемии коронавируса. Так он прокомментировал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/c).

24 июня сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь.

7 августа газета Handelsblatt рассказала о том, что Евросоюз спровоцировал энергетический кризис в развивающихся странах. В частности, Бангладеш обвинил Евросоюз в переманивании производителей СПГ на свою сторону, из-за чего миллионы людей в развивающихся странах «погрузились во тьму».

В тот же день эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что страны Евросоюза, скорее всего, будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.

Он уточнил, что поставщик СПГ продает ресурс тем, кто предлагает более высокую цену. При этом традиционно в Азии были цены выше, «это был более премиальный рынок». В настоящее время газ уходит на европейский рынок, потому что там цена выше.

Накануне журналисты The Wall Street Journal поделились прогнозом, что в преддверии зимы странам Евросоюза придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояния с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии, полагают они.

8 июля резидент РФ Владимир Путин отметил, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носят абсолютно беспрецедентный характер.

Страны Запада начали ужесточать санкции против нефтегазовой отрасли России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».