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Американский журнал спрогнозировал борьбу Европы с Азией за газ из РФ

WSJ: странам ЕС придется бороться с Азией за российский газ ближе к зиме
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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В преддверии зимы странам Евросоюза (ЕС) придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Таким прогнозом поделились журналисты The Wall Street Journal.

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«Ситуация может ухудшиться в ближайшие несколько месяцев. <…> Экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии спровоцируют противостояние с Европой за поставки сжиженного природного газа, что приведет к дальнейшему росту цен», — говорится в публикации.

Авторы статьи предполагают, что наиболее эффективным ответом на актуальные вызовы в сфере энергетики станет снижение спроса. Так, ЕС уже принял решение о сокращении расхода топлива, однако не все правительства одобряют этот вариант.

Между тем обстановка в регионе становится всё более напряженной и грозит расколом для европейского сообщества. Показательным обещает стать период наступления холодов: если зима будет суровой, коллапс неизбежен.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Позднее, 5 августа, план был окончательно утвержден.

Для тех государств, которые не соединены с общей газовой системой блока, предусмотрены исключения: они не смогут освободить дополнительные объемы в интересах соседей. Определенные послабления также предусмотрены для тех, кто уже выполнил цели по заполнению газовых хранилищ.

В частности, уступок для себя уже добились Испания и Португалия, которые обладают возможностями для импорта СПГ.

Предложение Еврокомиссии нашло поддержку не во всех странах ЕС. Так, представители министерства энергетики Франции раскритиковали его, аргументировав свою позицию тем, что в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран.

В свою очередь Польша и Венгрия проголосовали против, сославшись на приверженность внутригосударственным интересам.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

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