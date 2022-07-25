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Франция выступила против плана ЕК по сокращению потребление газа в ЕС

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Фото: REUTERS/Kacper Pempel
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Представители министерства энергетики Франции не поддержали план Еврокомиссии (ЕК) по сокращению в странах Евросоюза (ЕС) спроса на газ на 15% на период с августа по апрель. Об этом пишет 25 июля Reuters.

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По данным агентства, свое решение они аргументировали тем, что «на Европу надвигается энергетический кризис». По их мнению, в таких вопросах необходимо учитывать экспортные возможности каждой из стран ЕС.

Отмечается, что план ЕК не понравился и другим странам, входящим в Европейский союз.

Ранее в понедельник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Фон дер Ляйен призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

А о плане по сокращению спроса на газ ЕК сообщила 20 июля. Первоначально эта цель будет добровольной для каждой из стран ЕС, но может стать и обязательной, если комиссия объявит чрезвычайную ситуацию.

Венгрия открыто не поддержала инициативу ЕК. В то же время Будапешт начал проводить переговоры с Москвой о дополнительных закупках газа. На фоне всей этой ситуации журнал The Spectator сообщил, что страны Евросоюза восприняли готовность премьер-министра Венгрии Виктора Орбана сделать первые шаги к нормализации отношений с Россией как предательство.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут цены и инфляция зашкаливает. По его словам, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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