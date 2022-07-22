Венгрия выступила против инициативы ЕК сократить потребление газа

Венгрия не поддержала инициативу Еврокомиссии (ЕК), которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе (ЕС) на 15%. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что дипломаты некоторых стран Евросоюза выразили обеспокоенность по поводу предложения ЕК. По данным агентства, проблема заключается в том, что по закону Еврокомиссия может ввести чрезвычайную ситуацию и установить обязательные целевые показатели по сокращению потребления.

При этом подчеркивается, что Венгрия проводит переговоры с Россией о дополнительных закупках газа.

Кроме того, в этот день член Валдайского клуба, венгерский журналист, главный редактор Moszkvater.com Габор Штир заявил, что Венгрия не будет делиться энергоресурсами с другими европейскими странами, которые спровоцировали энергетический кризис, внеся российские энергоносители в санкционный список.

Накануне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ходе визита в Москву заявил о важности для его страны бесперебойной подачи российского газа.

Ранее, 20 июля, предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

Однако Сийярто 13 июля сообщил, что Венгрия не готова даже обсуждать эмбарго на газ из России и не поддержит новый пакет санкций Евросоюза, если в него будут включены ограничения против «Газпрома» или Газпромбанка.

В тот же день в Венгрии было объявлено чрезвычайное положение в области энергетики. Оно предполагает принятие ряда мер, направленных на обеспечение Венгрии топливом в преддверии отопительного сезона. В частности, с августа будет увеличена закупка газа за рубежом и сокращено потребление топлива внутри страны.

До этого, 8 июня, глава МИД Венгрии заявил, что Венгрия не поддержит санкции против России, которые ставят под угрозу газовое снабжение страны.

2 июня Сийярто говорил, что Венгрия «прагматично подходит к вопросам поставок энергоносителей». Он отметил, что 85% потребляемого в стране газа является российским. Венгрия не станет заниматься поисками альтернативных поставок топлива, пока не будет расширена пропускная способность трубопровода TANAP.