Польша и Венгрия отказались поддержать план по снижению потребления газа

Евросоюз официально принял решение сократить потребление газа на 15%, несмотря на то что Польша и Венгрия выступили против. Об этом в пятницу, 5 августа, сообщает Reuters со ссылкой на протокольный документ.

Отмечается, что для принятия решения необходимо было получить поддержку простого большинства, или 15 голосов (всего в Евросоюз входят 37 стран).

Ранее, 26 июля, сообщалось, что Венгрия стала единственной страной, выступившей против решения ЕС о сокращении потребления газа. Министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что решение ЕС противоречит интересам страны.

Польша же изначально согласилась сократить потребление, но в итоге проголосовала против.

Ранее в этот день страны Европейского союза достигли политического соглашения о сокращении потребления газа на 15% до следующей зимы, поскольку перспектива полного прекращения поставок из России становится для них всё более вероятной.

Министры энергетики на встрече в Брюсселе дали зеленый свет предложению о добровольном сокращении потребления газа в течение следующих месяцев. План делает целевое значение экономии в 15% обязательным в случае чрезвычайной ситуации, например серьезного нарушения поставки газа из России.

При этом глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что новые меры по сокращению потребления газа в ЕС предусматривают отступления.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.