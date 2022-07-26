В Чехии рассказали об отступлениях от новых мер по экономии газа
Глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела 26 июля рассказал, что новые меры по сокращению потребления газа в ЕС предусматривают отступления. Он добавил, что это касается балтийских стран и островных государств Евросоюза.
«Конечно, есть отступления, которые отражают лишь некоторые страны, такие как отступления для балтийских стран, для островных государств. Остальные не смогут пользоваться этими отступлениями», — пояснил министр на пресс-конференции.
Ранее, 26 июля, появилась информация о том, что главы энергетических ведомств стран Евросоюза пришли к договоренности и согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа.
Накануне, 25 июля, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Европа должна стать независимой от газа из РФ не позднее 2027 года.
20 июля ЕК предложила странам ЕС поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022 года по апрель 2023-го. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.
Предложение ЕК не встретило поддержки среди стран Евросоюза. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.
В свою очередь Венгрия не поддержала инициативу ЕК, которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%. Инициативу не поддержал и ряд других стран.