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Испания выступила против инициативы ЕК сократить потребление газа

В Испании выступили против инициативы ЕК сократить потребление газа на 15%
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Фото: Global Look Press/Hendrik Schmidt
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Испания не поддержала инициативу Еврокомиссии (ЕК), которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе (ЕС) на 15% с августа по апрель. Об этом в среду, 20 июля, сообщает газета El Independiente со ссылкой на вице-премьера и министра экологического перехода Испании Тересу Риберу.

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«Испания выступает против навязывания требований, которые превышают ту часть обязательств, которые к нам относятся», — сказала она.

Рибера подчеркнула, что правительство Испании будет защищать интересы деловых кругов страны. Она пояснила, что сокращение использования газа может привести к «серьезной потере конкурентоспособности» испанской промышленности.

По ее словам, испанцы не пострадают от сокращения поставок, даже если предложение ЕК будет принято.

Ранее в этот день ЕК предложила странам ЕС поставить цель сокращения спроса на газ на 15% на период с августа по апрель.

Накануне представитель Еврокомиссии Эрик Мамер заявил, что при подготовке к зиме рассматриваются все сценарии поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток», включая худший сценарий — вероятность того, что экспорт из РФ будет остановлен.

Как сообщало агентство Reuters, ЕК опубликует планы того, как страны Евросоюза могут сократить спрос на газ. Отмечалось, что государствам будет предложено ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа, а также использовать государственную помощь для поощрения промышленности и электростанций к переходу на другие виды топлива.

Также 19 июля газета Financial Times написала, что ЕК в ближайшие дни намерена предложить входящим в Евросоюз странам принять целевые показатели сокращения потребления газа, которые могут стать обязательными.

До этого, 15 июля, в Испании призвали готовиться к возможной нехватке газа в Евросоюзе в ближайшие месяцы. Вице-премьер Тереса Рибера заявила, что Испания разрабатывает план действий во внештатной ситуации. По данным энергетической компании Enagas, в июне 24,4% импортированного Испанией газа поступило из России. Это делает Москву вторым поставщиком в королевстве после США.

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