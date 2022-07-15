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Власти Испании прогнозируют нехватку газа в стране

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В Испании призывают готовиться к возможной нехватке газа в Евросоюзе с ближайшие месяцы. Вице-премьер Тереса Рибера заявила, что Испания разрабатывает план действий во внештатной ситуации. По данным энергетической компании Enagas, в июне 24,4% импортированного Испанией газа поступило из России, передает телеканал «Известия». Это делает Москву вторым поставщиком в королевстве после Соединенных Штатов.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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