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Министры энергетики стран ЕС согласовали план сокращения потребления газа

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Фото: REUTERS/Alexandros Avramidis
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Главы энергетических ведомств стран Евросоюза во вторник, 26 июля, достигли консенсуса и согласовали «существенно облегченный» план сокращения потребления газа. Об этом говорится в Twitter чешского председательства в Совете ЕС.

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«Министры достигли политического соглашения о сокращении спроса на газ в преддверии будущей зимы», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 июля, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Фон дер Ляйен призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы. По ее словам, ЕС должен стать независимым от российского газа не позже 2027 года.

Еврокомиссия 20 июля предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок. Предложено также ввести финансовые стимулы для компаний по сокращению использования газа.

Предложение ЕК не встретило поддержки среди стран Евросоюза. Так, 20 июля министр экологического перехода Испании Тереса Рибера заявила, что не поддерживает сокращение спроса на газ. Она подчеркнула, что будет защищать интересы деловых кругов королевства.

В свою очередь, Венгрия не поддержала инициативу ЕК, которая выступила с предложением сократить спрос на газ в Евросоюзе на 15%. Инициативу не поддержал и ряд других стран.

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