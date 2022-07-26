Венгрия выступила против решения ЕС о сокращении потребления газа

Венгрия стала единственной страной, выступившей против решения Евросоюза (ЕС) о сокращении потребления газа. Об этом во вторник, 26 июля, заявил министр иностранных дел Петер Сийярто.

Как сообщило агентство Bloomberg, он отметил, что данное решение противоречит интересам страны.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан при этом назвал действия ЕС «тревожными» и «еще одним шагом к военной экономике».

Ранее во вторник страны Европейского союза достигли политического соглашения о сокращении потребления газа на 15% до следующей зимы, поскольку перспектива полного прекращения поставок из России становится для них все более вероятной.

Министры энергетики на встрече в Брюсселе дали зеленый свет предложению о добровольном сокращении потребления газа в течение следующих месяцев. План делает целевое значение экономии в 15% обязательным в случае чрезвычайной ситуации, например серьезного нарушения поставки газа из России.

При этом глава минпромторга Чехии Йозеф Сикела рассказал, что новые меры по сокращению потребления газа в ЕС предусматривают отступления.

«Наиболее важным результатом является то, что мы начнем экономить газ сейчас», — заявила журналистам комиссар по энергетике Кадри Симсон.

25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Евросоюз готовиться к прекращению поставок газа из России. Она призвала действовать как можно скорее, так как от этого зависит энергобезопасность Европы.

20 июля Еврокомиссия предложила странам Евросоюза поставить цель сократить спрос на газ на 15% с августа 2022-го по апрель 2023 года. Такие меры позволили бы государствам повысить энергобезопасность и уменьшить зависимость от поставок.

В апреле президент РФ Владимир Путин отмечал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. По его словам, для этих стран инфляция носит абсолютно беспрецедентный характер, растут цены.