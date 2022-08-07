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Немецкая газета обвинила Европу в энергокризисе в странах третьего мира

Handelsblatt: Европа провоцирует энергокризис в странах третьего мира
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Фото: РИА Новости/Стрингер
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Европа ищет по всему миру замену российскому газу и в результате «отбирает» голубое топливо у стран третьего мира. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

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Отмечается, что европейские компании создают конкуренцию на рынках СПГ, провоцируя проблемы с газом в странах третьего мира.

Вице-президент нефтегазовой компании Shell Стив Хилл назвал ситуцию с топливом в Азии критической. По его словам, Европа создает энергокризис в развивающихся странах, выкачивая газ из остального мира.

Так, Бангладеш обвинил Евросоюз в переманивании производителей СПГ на свою сторону. Подчеркивается, что миллионы людей в развивающихся странах из-за этого «погружены во тьму».

Ранее, 7 августа, эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что страны Евросоюза, скорее всего, будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы.

Он уточнил, что поставщик СПГ продает ресурс тем, кто предлагает более высокую цену. При этом традиционно в Азии были цены выше, «это был более премиальный рынок». В настоящее время газ уходит на европейский рынок, потому что там цена выше.

Накануне журналисты The Wall Street Journal поделились прогнозом, что в преддверии зимы странам Евросоюза придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояния с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19 или холодная зима в Азии, полагают они.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носят абсолютно беспрецедентный характер.

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