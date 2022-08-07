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Аналитик оценил данные СМИ о борьбе между Азией и ЕС за российский газ

Аналитик Юшков оценил данные СМИ о борьбе между Азией и ЕС за российский газ
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Фото: Global Look Press/Maksim Konstantinov
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Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал статью The Wall Street Journal о том, что страны Евросоюза, скорее всего, будут вынуждены бороться с азиатскими государствами за российский сжиженный природный газ в ближайшие месяцы. Об этом он поделился 7 августа в беседе с RT.

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«Да, эта борьба, по сути, и так есть — не только за российский СПГ, но и за мировой. Уже несколько лет существует система под названием «ценовой арбитраж», — сказал он.

Юшков уточнил, что поставщик СПГ продает ресурс тем, кто предлагает более высокую цену. При этом традиционно в Азии были цены выше, «это был более премиальный рынок».

В настоящее время газ уходит на европейский рынок, потому что там цена выше. Как подчеркнул эксперт, в текущем году Европа переплачивает за газ.

«Там цены — $1500–2000 за 1 тыс. куб. м. Например, у них есть цель заполнить на 80% газовые хранилища к 1 ноября. В нормальных условиях это стоило бы $5 млрд, а сейчас это будет стоить $50 млрд», — сказал Юшков.

Накануне журналисты The Wall Street Journal поделились прогнозом, что в преддверии зимы странам Евросоюза придется столкнуться с Азией в борьбе за поставки газа из РФ. Противостояние с Европой спровоцируют экономический подъем в Китае после карантина, связанного с COVID-19, или холодная зима в Азии, полагают они.

Вопрос экономии топлива в Европе обострился в середине июня на фоне сокращения поставок по «Северному потоку». Тогда из-за проблем с оборудованием «Газпром» снизил объемы прокачки газа.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что отказ Запада от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов вредит экономике многих государств. По его словам, инфляция и рост цен в ряде стран носит абсолютно беспрецедентный характер.

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