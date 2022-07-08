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Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ
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Путин заявил о лихорадке мировых рынков из-за отказа от энергоресурсов из РФ

Путин: мировые рынки лихорадит из-за призыва к отказу от энергоресурсов из РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские энергокомпании — надежные партнеры, а мировые рынки лихорадит из-за призыва к отказу от энергоресурсов из РФ. Об этом 8 июля заявил президент России Владимир Путин.

«Как известно, российские энергетические компании — это надежные, ответственные партнеры. В то же время, из-за призывов Запада отказаться от российских энергоресурсов, мировые рынки по-прежнему лихорадит», — сказал он в ходе совещания с кабинетом министров.

Несмотря на санкции, ситуация в ТЭК в России стабильная, по некоторым показателям даже наблюдается рост, добавил глава государства.

«Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, ситуация в российской топливном энергетическом секторе остается достаточно стабильной. Более того, по ряду ключевых показателей наблюдается даже рост», — сказал Путин.

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При этом в западных странах из-за того, что они пытаются заместить российские энергоресурсы, фиксируется рост цен на газ, сказал Путин.

«Да, мы знаем, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, однако результат таких действий ожидаем — это рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости энергоресурсов для конечных потребителей, в том числе для домохозяйств», — отметил политик.

По словам российского лидера, Запад пытается заставить другие страны нарастить объем добычи нефти, но мировой энергорынок стабилен и не терпит суеты, а уже допущенные ошибки нельзя исправить моментально.

«Мы видим, что Запад пытается заставить другие страны — экспортеры нефти нарастить объемы ее добычи. Но глобальный энергорынок очень спокойный, стабильный на самом деле, не терпит суеты никакой. Уже допущенные здесь ошибки невозможно исправить за два дня», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что «это показывает, что санкционные ограничения в отношении России гораздо больший ущерб наносят именно тем странам, которые их и вводят». По мнению президента РФ, дальнейшее использование антироссийской санкционной политики может привести к «катастрофическим последствиям на мировом энергорынке».

Накануне цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м.

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