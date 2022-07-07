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Сюжет:

Цена газа в Европе составляет почти $2000 впервые с начала марта

Биржевые цены на газ в Европе превысили $1900 за тысячу кубов впервые с марта
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Фото: Global Look Press/dpa/Mohssen Assanimoghaddam
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Цены на газ в Европе впервые с 9 марта превысили $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE за четверг, 7 июля.

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Цена августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах увеличилась до $1926 за 1 тыс. куб. м, или €182,65 за 1 МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за 1 МВт•ч).

В целом стоимость газа с начала торгов выросла почти на 7%.

4 июля сообщалось, что цены на газ в Европе впервые с 10 марта превысили $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м.

27 июня премьер-министр Черногории Дритан Абазович высказал мнение, что Европу ожидает энергетический коллапс, если Россия прекратит поставки газа. Абазович выразил надежду, что этого не произойдет, но отметил, что «серьезные страны, чья экономика базируется на природном газе», рассматривают такой сценарий.

В тот же день агентство Вloomberg сообщило, что правительства стран ЕС столкнулись с ростом риска раскола единства объединения в связи с сокращением поставок природного газа.

Еще в апреле президент РФ Владимир Путин заявил, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает. По словам российского лидера, для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер.

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