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Сюжет:

Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию

The Economic Times: Россия заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака за июнь
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Россия заняла второе место по объему экспорта нефти в Индию после Ирака за июнь. Об этом 6 августа написала газета The Economic Times, ссылаясь на данные источников в индийском правительстве.

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По данным источников издания, в июне Россия обошла Саудовскую Аравию по поставкам сырой нефти индийским нефтеперерабатывающим компаниям за счет больших скидок в цене, что сделало ее более выгодной.

«Индия стремится получить нефть с большой скидкой и по минимальным ценам. Российская нефть пока соответствует этим требованиям», — сообщил собеседник газеты.

Отмечается, что Саудовская Аравия стремится, в свою очередь, компенсировать уменьшение экспорта нефти в Индию за счет перенаправления ее поставок в страны Европы.

3 августа вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что мировой спрос на нефть восстановился до уровня, предшествующего пандемии коронавируса. Так он прокомментировал решение ОПЕК+ об увеличении добычи нефти в сентябре на 100 тыс. баррелей в сутки (б/c).

24 июня сообщалось, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь.

20 июня энергетик ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович спрогнозировал России первое место по экспорту нефти в Индию.

В начале июня британская газета Independent заявила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились, в частности, в Индию и Китай. Отказ европейских компаний от поставок российской нефти позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиард долларов.

В мае Россия также обогнала Саудовскую Аравию, став вторым по величине поставщиком нефти в Индию после Ирака. За тот месяц нефтепереработчики Индии закупили у РФ около 25 млн баррелей нефти.

Совет стран Евросоюза (ЕС) 3 июня в окончательном чтении утвердил шестой пакет санкций против России. Ограничительные меры включают в себя отказ стран ЕС от импорта нефти из России в течение шести месяцев и в течение восьми месяцев — отказ от нефтепродуктов.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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