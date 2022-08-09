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Пентагон сообщил о готовности доклада об уходе США из Афганистана

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Sra Taylor Crul
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Доклад о выводе войск США из Афганистана готов. Об этом 8 августа рассказал заместитель министра обороны США по вопросам политики Колин Каль во время брифинга, который транслировал телеканал C-SPAN.

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«Этот обзор завершен. Он остается засекреченным. И министр [обороны США Ллойд Остин] его изучает», — прокомментировал ситуацию чиновник.

Каль также отметил, что американская пресса уделяет этому докладу пристальное внимание после того, как Ллойд Остин потребовал составить его для анализа действий американских военных при выводе подразделений из Афганистана.

2 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что США намерены проводить новые антитеррористические мероприятия в Афганистане, если будут считать это необходимым.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

Военные США находились в Афганистане с 2001 года. Вывод войск начался в начале мае и был завершен в конце августа. В тот же день в Федеральном управлении гражданской авиации США объявили, что Соединенные Штаты больше не контролируют аэропорт Кабула. Также управление призвало к повышенной осторожности самолеты, направляющиеся из столицы Афганистана, в нее или через Кабул.

Спустя день официальный представитель политбюро движения «Талибан» Мохаммад Наим сообщил, что все иностранные военные покинули территорию и теперь государство полностью под контролем движения.

До этого 24 августа Пентагон подтвердил намерение США завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа, как было запланировано ранее.

В тот же день радикальное движение «Талибан» заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. Талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускали туда только иностранцев.

Также 24 августа руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс рассказал об обсуждении вопроса о том, кому будет принадлежать контроль над международным аэропортом в Кабуле, с союзниками США в Афганистане, а также с талибами. По его словам, Вашингтон окажет гуманитарную помощь народу Афганистана через НКО, которые продолжат работать в стране.

3 сентября президент России Владимир Путин прокомментировал вывод войск США из Афганистана, оценив возникшую из-за него ситуацию как гуманитарную катастрофу. Он подчеркнул, что насильственное навязывание демократических ценностей какому-либо народу неприемлемо.

5 декабря бывший президент США Дональд Трамп подверг критике вывод американских военных из Афганистана и в грубой форме осудил ответственного за него председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли. Трамп обратил внимание на то, что американские военнослужащие оставили в Афганистане большое количество работоспособной и зачастую новой техники из-за того, что ее эвакуация была признана нецелесообразной и якобы слишком дорогой.

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