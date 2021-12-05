Трамп назвал главного генерала США идиотом

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп в грубой форме осудил председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли. Об этом 5 декабря сообщает Express.

По данным издания, экс-президент назвал Милли «чертовым идиотом» из-за того, что США оставили в Афганистане военную технику. Трамп вспомнил слова главного генерала о том, что при выводе американских войск будет дешевле оставить всю технику в стране, чем вывозить ее.

«У вас есть самолет за $50 млн. У вас есть великолепный вертолет за $29 млн. У нас были все типы вертолетов. Многие из них новенькие. Буквально из коробки. Вы думаете, что дешевле оставить его там, чтобы они могли его получить, чем заполнить его половиной бака бензина и доставить в Пакистан или улететь обратно в нашу страну?» — вспоминает Трамп свой диалог с Милли.

Трамп сказал, что тогда на свой вопрос получил от генерала положительный ответ и в тот момент понял, что Милли «чертов идиот».

10 октября бывший президент США заявил, что специалисты России и Китая изучают брошенные американцами в Афганистане вертолеты, чтобы создать лучшее вооружение.

Как ранее говорил Трамп, США оставили в Афганистане военное оборудование стоимостью $85 млрд. Политик уточнил, что в распоряжение России и Китая могут попасть дорогостоящие вертолеты Blackhawk.

В сентябре журналистам телеканала РЕН ТВ удалось попасть на самую крупную американскую базу Баграм в Афганистане, которую в спешке покидали военные США. В экстренном порядке покидая объект, военнослужащие США оставили имущество стоимостью в миллиарды долларов. На базе остались компьютеры, телефоны, оружие, техника, в том числе дорогие плазменные телевизоры.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.

Как указал 9 сентября российский лидер, «авторы экспериментов» в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. Кризис в стране является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей.

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Боевики радикального движения «Талибан» (организация, которая находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.