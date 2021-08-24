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Пентагон подтвердил намерение завершить эвакуацию из Афганистана к 31 августа

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Соединенные Штаты по-прежнему рассчитывают завершить операцию по эвакуации людей из Афганистана к концу августа, как было запланировано. Об этом 24 августа заявил на регулярном брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

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По его словам, изменений по временным рамкам миссии не было. Всех желающих покинуть Афганистан американцев вывезут из страны, отметил он. Это возможно сделать до конца августа.

«Мы совершенно точно ориентируемся на конец месяца», — сказал он в ходе трансляции в Twitter. Как добавил представитель Пентагона, США смогли увеличить и возможности по вывозу граждан, и увеличить поток эвакуируемых людей.

Также во вторник радикальное движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) заявило о запрете эвакуации из Кабула после 31 августа. В настоящее время талибы перекрыли ведущую к аэропорту Кабула дорогу и пропускают туда только иностранцев.

Ранее в этот день руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что вопрос о том, кому будет принадлежать контроль над международным аэропортом в Кабуле, США обсуждают со своими союзниками в Афганистане, а также с талибами. По его словам, Вашингтон окажет гуманитарную помощь народу Афганистана через НКО, которые продолжают работать в стране.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране.

15 августа боевики «Талибана» вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане. В тот же день президент Ашраф Гани ушел в отставку и покинул страну.

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