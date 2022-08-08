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Экономист назвал причину роста объема ФНБ в июле

Экономист Домащенко: объем ФНБ вырос в июле за счет переоценки валютных активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России по итогам июля вырос за счет переоценки валютных активов — в июле российская нацвалюта падала против большинства других валют до 10 рублей. Об этом рассказал «Известиям» доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко в понедельник, 8 августа.

«Российская нацвалюта ослабла к доллару США в июле более чем на 10 рублей. Закрытие июня — ниже 52 рублей за доллар, закрытие июля — выше 61 рубля», — рассказал он.

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Средства на выкуп облигаций возьмут из Фонда национального благосостояния

Ранее в этот же день Минфин РФ отчитался о результатах размещения средств ФНБ в июле. Так, на 1 августа объем фонда вырос за месяц на 1,38 трлн рублей — с 10,774 трлн рублей в июне до 12,155 трлн рублей в июле, составив 9,1% прогнозируемого на этот год ВВП России. В долларовом эквиваленте объем Фонда национального благосостояния снизился на $12,36 млрд — до $198,26 млрд.

На сегодняшний день на счетах фонда в Банке России размещено €50 млрд, £5,4 млрд, 782,31 млрд японских иен, 309,72 млрд китайских юаней, 554,91 т золота в обезличенной форме и 256,6 млн рублей. На депозитах ВЭБ.РФ размещено 528,94 млрд рублей, в долговых обязательствах иностранных государств — $3 млрд. В акции Сбербанка вложили 1,48 трлн рублей фонда, ДОМ.РФ — $50 млрд. Объем ликвидных активов ФНБ составил 8,6 трлн рублей, или $141,3 млрд.

В июле 52,5 млрд рублей из ФНБ разместили в акции «Аэрофлота», 11,8 млрд рублей — в облигации АО «Авиакомпания «Сибирь» (летает под брендом S7).

Еще 1,57 млрд рублей фонда разместили в облигации госкорпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» для финансирования инфраструктурного проекта «Программа финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств государственной корпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, полученных из средств Фонда национального благосостояния».

Как рассказал Домащенко, объем ФНБ считается в рублях. И если валютные активы дорожают к рублю, то в рублях объем фонда растет. Иногда это называют «бумажной» прибылью, добавил он.

Комментируя покупку государством акций «Аэрофлота», экономист отметил, что «если бы рынок рухнул, государство влило бы триллион рублей» в акции авиакомпаний РФ.

Эксперт подчеркнул, что к удешевлению рубля привело ослабление мер валютного контроля. По его словам, дальнейшее ослабление курса российской денежной единицы возможно только в результате снижения экспортной валютной выручки — лишь это сбалансирует рынок. Также если цены на газ будут существенно ниже, то и рубль будет слабеть, указал доцент.

«Не исключен вариант с переводом валютных торгов с недружественными валютами только на межбанковский рынок, минуя валютную биржу. Официальное курсообразование тогда будет более управляемое», — предположил Домащенко.

1 марта 2022 года премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минфину направить до 1 трлн рублей из ФНБ на покупку акций российских компаний. Отмечалось, что к покупке акций ведомство может привлечь ВЭБ.РФ, который ранее подпал под санкции стран Запада, и «специализированные финансовые организации». Эксперты указывали, что мера поможет в вопросе поддержания финансовой стабильности в России.

1 марта 2022 года Центробанк впервые ввел лимит на вывод наличной валюты — сроком на полгода. Изначально вне зависимости от валюты счета деньги выдавались только в долларах в кассах банков, а с 11 апреля стали доступны и в евро. 1 августа регулятор продлил ограничение на снятие гражданами наличной валюты до 9 марта 2023 года. Также он сохранил лимит на их вывод: сумма по-прежнему не должна превышать $10 тыс. и столько же в евро независимо от валюты вклада или счета. Банки могут продавать гражданам только евро и доллары, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022-го.

10 июля подкомиссия Правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России отменила требование к экспортерам по продаже 50% валютной выручки. Впервые мера была введена в конце февраля, чтобы защитить курс рубля от обесценивания.

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