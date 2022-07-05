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ФНБ России заработал за июнь $12,8

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) России составил 10 774 981,5 млн рублей, в долларах он вырос на $12,896 млрд, до $210,621 млрд. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Минфина во вторник, 5 июля.

«По состоянию на 1 июля 2022 года объем ФНБ составил 10 774 981,5 миллиона рублей, или 8,1% ВВП, прогнозируемого на 2022 год», — отмечается в сообщении.

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Объем ликвидных активов фонда на счетах в Банке России составляет 7,427 млн рублей ($145,182 млн) или 5,6% от ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На отдельных счетах по учету средств ФНБ в Банке России размещено: €50,872 млн; £5,491 млн; 797,199 млн японских иен; 309,720 млн китайских юаней; 319,4 млн рублей. Кроме того, на счетах фонда лежит 554,910 кг золота в обезличенной форме. Еще 529,197 млн рублей лежит на депозитах ВЭБ.РФ и $3 млрд — в облигациях других стран.

Также 306,101 млн рублей ФНБ вложены в акции российских компаний, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, утвержденных правительством. В привилегированные акции банков вложено еще 328,992 млн рублей, а 138,433 млн рублей — в субординированные депозиты в ВТБ и Газпромбанке.

В начале июня Минфин сообщил, что объем ФНБ за май вырос на 1,47 трлн рублей — почти до 12,5 трлн ($197,725 млрд) или 9,4% ВВП, прогнозируемого на этот год. На 1 мая объем фонда составлял 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП. Объем ликвидных активов на счетах в ЦБ достигал 9,229 трлн рублей или 6,9% от ВВП, прогнозируемого на этот год.

Тогда партнер Capital Lab Евгений Шатов заявил «Известиям», что рост объема ФНБ в мае произошел в основном за счет поступления дополнительных нефтегазовых доходов российского бюджета из-за благоприятной конъюнктуры этого рынка, достигших 263,7 млрд рублей. В июне он прогнозировал рост еще на 382,9 млрд рублей.

Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов за весь 2022 год Минфин оценивал в размере до 1 трлн рублей, отмечал эксперт. Часть из этих денег, по его словам, не будет зачисляться в ФНБ, а пойдет на дополнительные социальные расходы.

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