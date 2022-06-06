Эксперт заявил о заработке ФНБ в мае 263,7 млрд рублей

Рост объема Фонда национального благосостояния (ФНБ) в мае 2022 года произошел в основном за счет поступления дополнительных нефтегазовых доходов бюджета РФ из-за благоприятной конъюнктуры этого рынка, достигших 263,7 млрд рублей, а в июне прогнозируется рост еще на 382,9 млрд рублей. Об этом заявил «Известиям» партнер Capital Lab Евгений Шатов в понедельник, 7 июня.

Ранее в этот же день Минфин сообщил, что объем ФНБ за май вырос на 1,47 трлн рублей — почти до 12,5 трлн ($197,725 млрд) или 9,4% ВВП, прогнозируемого на этот год. На 1 мая объем фонда составлял 11,005 трлн рублей, или 8,3% ВВП. Объем ликвидных активов на счетах в Банке России составляет 9,229 трлн рублей, что эквивалентно $146,276 млрд и составляет 6,9% от ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

На отдельных счетах фонда в ЦБ к 1 июня размещено €51,585 млрд, £5,566 млрд, 809,8 млрд иен, 309,720 млрд юаней, 252,8 млн рублей. Также на счетах фонда лежит 554,910 т золота в обезличенной форме. Еще 529,5 млрд рублей лежит на депозитах в ВЭБ.РФ и $3 млрд — в облигациях других стран. Кроме того, 301,9 млн рублей ФНБ вложены в акции российских компаний, связанных с реализацией инфраструктурных проектов, утвержденных правительством. Еще 278,992 млн рублей вложены в привилегированные акции банков, 138,4 млн рублей — в субординированных депозитах в ВТБ и Газпромбанке.

Шатов добавил, что в мае в бюджет поступили доходы от размещения средств ФНБ на депозитах в ВЭБ.РФ в размере 256,5 млн рублей.

Прогнозируемый объем дополнительных нефтегазовых доходов за весь 2022 год Минфин оценивает в размере до 1 трлн рублей, отметил эксперт. Часть из этих средств, по его словам, не будет зачисляться в ФНБ, а пойдет на дополнительные социальные расходы.

Средняя цена на российскую нефть марки Urals в апреле составила $70,5 за баррель, при этом размер скидки для ее покупателей увеличился до 33%, с 20% в марте.

«Для сравнения: год назад цена на нефть была в районе $60 за баррель. Но при этом средняя цена за январь–апрель 2022 года оказалась на уровне $84,7 за баррель против $60,5 за баррель за аналогичный период прошлого года», — рассказал партнер Capital Lab.

4 июня правительство распорядилось выделить из ФНБ 17 млрд рублей для выкупа акций авиакомпаний «Уральские авиалинии», «Сибирь» и «Аврора». Таким образом компании хотят поддержать в условиях санкций.

В середине мая в Минфине заявляли, что за апрель объем ФНБ сократился на 2,047 трлн рублей, до 11 трлн 005,374 млрд рублей. Отмечалось, что это эквивалентно сокращению на 8,3% ВВП РФ, прогнозируемого на этот год.

Тогда руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган рассказал «Известиям», что ФНБ в апреле получил примерно 420 млрд рублей. На июнь он прогнозировал объем ФНБ в районе 10,5–11,5 трлн рублей.