Аналитик рассказал о заработке ФНБ в апреле в районе 420 млрд рублей

Фонд национального благосостояния (ФНБ) в апреле этого года заработал примерно 420 млрд рублей. Об этом рассказал «Известиям» руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами (ВШУФ) Михаил Коган в понедельник, 16 мая.

Он также заявил о снижении объема ФНБ на 2,047 трлн рублей в прошлом месяце. Он отметил, что ничего удивительного в этом нет, потому что 2,5 трлн рублей ушло на софинансирование пенсионных накоплений. Так, софинансирование было на 2,48 трлн рублей, а сокращение фонда составило 2,047 трлн рублей. Получается, где-то 420 млрд рублей еще и заработали — видимо, это нефтегазовые доходы, которые идут в ФНБ, отметил аналитик.

Ранее в этот же день в Минфине заявили, что за апрель 2022 года объем ФНБ сократился на 2,047 трлн рублей, до 11 трлн 005,374 млрд рублей (эквивалент $154,954 млрд). Отмечается, что это эквивалентно сокращению на 8,3% ВВП РФ, прогнозируемого на этот год.

Объем ликвидных активов фонда (средства на банковских счетах в Банке России) составил 7,876 трлн рублей, что эквивалентно $110,889 млн, или 5,9% ВВП, прогнозируемого на 2022 год.

По состоянию на 1 апреля 2022 года объем ФНБ составлял 13,052 трлн рублей, что было эквивалентно $155,227 млн, или 9,8% ВВП, прогнозируемого на текущий год. Объем ликвидных активов фонда месяцем ранее составлял 9,694 трлн рублей, или 7,3% ВВП.

Когдан предположил, что в июне объем ФНБ останется в районе 10,5–11,5 трлн рублей.

«Особо тратить деньги фонда не на что, да и невозможно — они практически полностью заблокированы. 1 трлн, который должен был уйти на российский фондовый рынок, так и не ушел — там поменялась формулировка», — сказал руководитель отдела аналитических исследований ВШУФ.

Он добавил, что глобальные инвестпроекты, а также инфраструктурные сейчас либо на паузе, либо про них не вспоминают, поэтому больших изменений в ФНБ не будет, так как им неоткуда взяться.

Партнер Capital Lab Евгений Шатов полагает, что снижение средств ФНБ более чем на 2 трлн рублей не является в текущих условиях большим сюрпризом. По его словам, возможности заимствования существенно сократились, поэтому в ход идет «подушка безопасности», которую, по сути, формируют граждане России, отметил он.

Частично снижение вызвано переоценкой валютной части активов ФНБ, а всё остальное — финансирование социальных платежей и инфраструктурных проектов, добавил Шатов. По его словам, финансирование строительства дорог, как правило, является «не лучшей инвестицией и часто приносит только убытки и ассоциируется у большей части населения с «распилом» средств». ФНБ необходимо использовать в первую очередь на поддержку населения, особенно в текущих обстоятельствах, заключил эксперт.